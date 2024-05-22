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Ekonomi TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Ekonomi

TCMB faiz kararını yarın açıklayacak

Yeniakit Publisher
2024-05-22 09:08:00 -
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak

Ülke içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Ülke içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.

Faiz kararı yarın yapılacak toplantı sonrası saat 14.00'te belli olacak.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50’de sabit bırakılacağını öngörüyor. (İLKHA)
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