TCMB faiz indirdi, İP'li Durmuş Yılmaz kafayı çıkarttı! Paylaşımı ile alay konusu oldu...

Merkez Bankası, 2021 Eylül ayı faiz kararını verdi. Buna göre, Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.

'Faiz artsaydı soframıza daha fazla mı zeytin girecekti?'

Faiz indirim kararınının hemen ardından başını çıkartan eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

Faiz indirimini, "TCMB süpriz yaparak politika faizini %19'dan %18'e düşürdü. Bu kararla soframızdaki 5 zeytinden iki tanesi daha çalındı." sözleri ile değerlendiren İP'li Yılmaz, "Sabırsızlık yine baskın çıktı. Her zaman olduğu gibi yine başa döndük. Daha yüksek faize ve yüksek bedel ödemeye hazırlıklı olalım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları, İP'li Yılmaz'a, "Faiz artsaydı soframıza daha fazla mı zeytin girecekti?" diyerek karşılık verdi.