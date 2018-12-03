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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 600 milyon dolar

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 600 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 600 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 499 milyon 995 bin dolar olurken, ihaleye 600 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
  1. TCMB
  2. TL depo karşılığı döviz depo ihalesi

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