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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 225 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 225 milyon dolar oldu.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:05
TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 225 milyon dolar

TCMB'nin bugün açtığı 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 225 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,50, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:05
  1. depo ihalesi
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