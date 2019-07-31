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TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz."

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz."
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
  1. Murat Uysal
  2. TCMB

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