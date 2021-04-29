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Ekonomi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Ekonomi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:49:00 - 2021-04-29 11:13:50
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayında, Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır.

Yüksek frekanslı veriler; kredi gelişmeleri ve kontrollü normalleşmeyle birlikte iktisadi faaliyetin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmiştir.

Mevcut eğilimler, yılın ilk çeyreğinde yataylaşan yıllıklandırılmış cari dengenin yılın ikinci çeyreğinden itibaren iyileşmeye başlayacağına işaret etmektedir.

Salgının belli hizmet sektörlerinde istihdamı sınırlayıcı etkisine karşılık, sanayi firmalarının yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor.

Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

Ayrıntılar hazırlanıyor..

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