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Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır."
Ekonomi

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:53:34 -
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır."
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