TCMB Başkanı Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında soruları yanıtladı: (1)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı olduklarını belirterek, "Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün Merkez Bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz." dedi.

Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" çevrim içi tanıtım toplantısında ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TCMB'nin 2021 sonu için yüzde 9,4'lük enflasyon tahminini tutturmaya çalışacağının anımsatılarak, "Güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı politikaya devam edeceğiz' dediniz. Nedir bu güçlü göstergeler?" şeklindeki soru üzerine Ağbal, hükümetle birlikte belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı olduklarını söyledi.

Ağbal, "Bununla ilgili 2023 yılı itibarıyla bütün Merkez Bankası araçlarını kararlı bir şekilde kullanarak güçlü bir politika koordinasyonu içerisinde bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında yüzde 5 enflasyon hedefinin elde edilmesi ve bu düzeyde istikrar kazanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,4'lük enflasyon rakamının ara hedef niteliği taşıdığını kaydetti.

Ağbal, "Bugünden yüzde 5 hedefine varana kadar belirlemiş olduğumuz patika içerisinde ara hedefleri bir gösterge olarak sizlerle paylaştım. Şu anda yakın vadede, bizim için 2021 sonu için yüzde 9,4 tahmin hedefi mutlaka takip edilmesi ve elde edilmesi gereken bir ara hedef niteliğinde. Elimizdeki bütün araçları kullanmak suretiyle etkili bir politika duruşu sayesinde bu hedefi oluşturacağız." ifadelerini kullandı.





- "Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir çerçeve"





Naci Ağbal, şeffaflığa ve swap işlemlerinin Merkez Bankası bilançolarında açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"TCMB, önümüzdeki gelecek dönemde her bakımdan yaptığı faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, daha öngörülebilir, daha hesap verilebilir bir çerçeve oluşturacak. Bu anlamda çalışmalarımızı başlattık. Sizin de ifade ettiğiniz 'swap işlemleri dahil olmak üzere kamuoyuna paylaşılması gereken, ihtiyaç olarak talep edilen, farklı frekanslardaki hangi verileri paylaşabiliriz' şeklindeki çalışmalarımızı da yakın bir zamanda tamamlayacağız. Sizin de ifade etiğiniz swap için çok daha kısa bir frekans içerisinde bu açıklamalara da başlayacağımızı söyleyebilirim."

Ağbal, göreve başladığı ilk andan itibaren yoğun bir gayretle önlerindeki ajandaya uygun olarak yoğun bir mesai sürdürdüklerini aktararak, bu çalışmaların gelecekte artarak devam etmesini çok önemli bulduklarını söyledi.

TCMB'nin kanunda ifade edilen fiyat istikrarı yakalama hedefine değinen Ağbal, bu hedefi yakalama konusunda, kurumsal olarak baştan aşağı, bütün mensuplarıyla bu hedefe yönelik çaba göstereceğini vurguladı.





- "Gelecek yıl döviz rezervlerini artıracağız"





TCMB Başkanı Ağbal, rezerv birikimi ile ilgili araçların şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dahilinde güçlendirilmeye çalışılacağına ilişkin soru üzerine, TCMB'nin 2021'de döviz biriktirme, döviz rezervlerini artırma ile ilgili bir amaç öngördüğünü söyledi.

Bunu belirli bir plan dahilinde, şeffaf bir şekilde, önceden açıklayarak yapacaklarını aktaran Ağbal, konuya ilişkin şeffaf bir çerçeveyi gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Ağbal, TCMB'nin döviz rezervi biriktirme amacı ile dalgalı kur rejiminin oluşturduğu kur düzeyi arasında herhangi bir etkileşim olmamasına son derece önem göstereceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada gerek reeskont kredi dönüşleri kanalından gelecek olan 21 milyar dolar civarında bir rezerv katkısı var. Diğer taraftan da döviz alım ihalelerini döviz arz ve talep gelişmelerine bağlı olarak belirleyeceğiz. Burada ters dolarizasyon, ters para ikamesi noktasındaki gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Yurt dışı tasarrufların Türkiye'ye gelişinin sürekliliğini, kalıcılığını ve gücünü yakından izleyeceğiz. Bütün bunların üstünde de en başta ifade ettiğim enflasyonun hızlı ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi, fiyat istikrarının sağlanması... Bu amaç etrafında realize ettikçe bir taraftan enflasyon beklentileri bir taraftan ülke risk primi aşağı gelecek. Bu da ekonomi ile ilgili beklentileri olumlu etkilediği için TL varlıklarının cazibesi artacak. O dönemlerde piyasanın döviz arz ve talebini sağladığı uygun koşullarla döviz rezervi biriktirme politikamızı şeffaf bir şekilde hayata geçireceğiz."





- "Ekonomistlerle, paydaşlarla çok daha yakın olacağız"





Naci Ağbal, ekonomistlerle toplantıların yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soru üzerine Ağbal, "Ekonomistlerle, diğer bütün paydaşlarımızla önümüzdeki süreçte çok daha yakın, çok daha sık toplantılar gerçekleştireceğiz. Hedefimizi, yapmak istediklerimizi çok daha sık bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Sizleri dinleyeceğiz. Sizlerin ifade edeceği değerlendirmeleri, görüş ve önerileri alacağız. Yol haritalarımız içerisinde bunları da dikkate alan bir paylaşımla yoğun bir gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Ağbal, kasım ayı enflasyon gerçekleşmesine ve aralık ayına ilişkin öncü göstergelerin orta vadeli enflasyon beklentilerini etkileyip etkilemediğine, bu kapsamda bir revize olup olmayacağına, hedeflere ulaşma noktasında ve para politikası duruşunun yeterli olup olmadığına dair soruya karşılık, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

TCMB'nin piyasadaki fiyat hareketlerini yakından ve önden izlediğini ifade eden Ağbal, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan veri setinin ve buna buna dayalı oluşan tahminlerin Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önüne getirildiğini belirtti.





- "İhtiyatlı, basiretli bir para politikası duruşu göstermek çok önemli"





TCMB Başkanı Ağbal, kasımda döviz kuru oynaklıklarına bağlı fiyatlarda yukarı yönlü bir hareketin olduğunu PPK kararında ifade ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun geçici olduğuna dair değerlendirmeler Kurul'un dikkatine getirildiği için kasım ayı PPK kararını bu değerlendirmeler altında yaptık. Önümüzdeki süreçte de her Kurul kararı öncesi bu teknik çalışma sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeleri aldıktan sonra yeni gelen verilerin işaret ettiği enflasyon eğilimlerini, riskleri dikkate almak suretiyle politika duruşumuzu belirleyeceğiz.

TCMB için 2021 önemli bir yıl. Yüzde 5 enflasyon hedefine varılması için politika duruşumuzda sıkı bir duruş sergileyeceğiz. Bütün riskleri dikkate alıyoruz. İhtiyatlı, basiretli bir para politikası duruşu göstermenin çok kıymetli, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki politika kurulu toplantılarında da politika duruşumuzu bu yaklaşım içerisinde oluşturacağız."

(Sürecek)