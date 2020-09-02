TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener tekrar atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener yeniden atama kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.
TCMB'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Vekilliği görev süresi dolan Dr.Emrah Şener, Eylül ayı 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu göreve yeniden atandı.