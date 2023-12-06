TCMB altın alımında hız kesmiyor!

TCMB, 19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini 498 tona yükseltti. TCMB mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda hala net satıcı konumunda

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporuna göre global merkez bankaları ekim ayında resmi altın rezervlerine net 42 ton ekledi. Çin merkez Bankası yine en büyük alıcı olurken, onu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Polonya Merkez Bankası takip etti.

19 ton alım yaparak resmi altın rezervlerini 498 tona yükselten TCMB mart-mayıs arasındaki yoğun net satışlarının bir sonucu olarak yıllık bazda hala net satıcı konumunda (44 ton).

Ekim ayında Özbekistan ve Kazakistan'ın öncülüğünde önceki iki aya kıyasla daha yüksek satış hacimleri görüldü.

Merkez bankalarının altın alımları ekim ayında yavaşladı ancak altın yatırımcılarının dikkatini çeken genel güçlü alım eğilimini değiştirmedi.

Rapor edilen küresel net alımlar ay içinde 42 ton olarak gerçekleşirken, bu rakam eylül ayındaki 72 tonluk revize edilmiş toplamın %41 altında, ancak ocak-eylül aylık ortalaması olan 34 tonun %23 üzerinde kaldı.

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