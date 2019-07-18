TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|DövizKodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.13402
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.05228
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.3577
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|15.1151
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.5508
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.2621
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5136
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.24975
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00041
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.11150
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40721
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00484
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|1.9882
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08265
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.86507
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.72891
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00477
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04529
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01481
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.01958
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.10420
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.3846
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29886
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.34294
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00066
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.7332
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.5004
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.05430
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.1871
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01105
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.18447
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.6298
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.21871
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|8.0343
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.6081
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3.8404
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