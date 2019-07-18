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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

DövizKoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.13402
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05228
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.3577
BHDBAHREYN DİNARI15.1151
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.5508
BAMBOSNA HERSEK MARKI3.2621
BRLBREZİLYA REALİ1.5136
CZKÇEK KORUNASI0.24975
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00041
PHPFİLİPİN PESOSU0.11150
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.40721
KRWGÜNEY KORE WONU0.00484
GELGÜRCİSTAN LARİSİ1.9882
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08265
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.86507
HKDHONG KONG DOLARI0.72891
IQDIRAK DİNARI0.00477
ISKİZLANDA KRONU0.04529
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01481
HUFMACAR FORİNTİ0.01958
MKDMAKEDONYA DİNARI0.10420
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.3846
MXNMEKSİKA PESOSU0.29886
EGPMISIR LİRASI0.34294
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00066
PENPERU YENİ SOLU1.7332
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5004
RSDSIRP DİNARI0.05430
SGDSİNGAPUR DOLARI4.1871
SYPSURİYE LİRASI0.01105
THBTAYLAND BAHTI0.18447
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.6298
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.21871
JODÜRDÜN DİNARI8.0343
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.6081
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.8404

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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