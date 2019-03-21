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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

21 Mart 2019 Perşembe 15:48
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0,13325
ALLARNAVUTLUK LEKİ0,04948
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3,2090
BHDBAHREYN DİNARI14,4409
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1,4821
BAMBOSNA HERSEK MARKI3,1291
BRLBREZİLYA REALİ1,4410
CZKÇEK KORUNASI0,24178
IDRENDONEZYA RUPİSİ0,00039
PHPFİLİPİN PESOSU0,10366
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0,38229
KRWGÜNEY KORE WONU0,00482
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2,0329
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0,07940
HRKHIRVATİSTAN KUNASI0,83634
HKDHONG KONG DOLARI0,69372
IQDIRAK DİNARI0,00456
ISKİZLANDA KRONU0,04625
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0,01439
HUFMACAR FORİNTİ0,01972
MKDMAKEDONYA DİNARI0,10059
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1,3401
MXNMEKSİKA PESOSU0,28924
EGPMISIR LİRASI0,31466
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0,00065
PENPERU YENİ SOLU1,6498
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1,4482
RSDSIRP DİNARI0,05262
SGDSİNGAPUR DOLARI4,0388
SYPSURİYE LİRASI0,01056
THBTAYLAND BAHTI0,17163
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1,5577
UAHUKRAYNA HRYVNASI0,20021
JODÜRDÜN DİNARI7,6747
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1,5115
NZDYENİ ZELANDA DOLARI3,7559

 

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:48
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