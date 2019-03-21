TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:21 Mart 2019 Perşembe 15:48
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0,13325
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0,04948
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3,2090
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|14,4409
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1,4821
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3,1291
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1,4410
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0,24178
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0,00039
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0,10366
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0,38229
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0,00482
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2,0329
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0,07940
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0,83634
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0,69372
|IQD
|IRAK DİNARI
|0,00456
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0,04625
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0,01439
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0,01972
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0,10059
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1,3401
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0,28924
|EGP
|MISIR LİRASI
|0,31466
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0,00065
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1,6498
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1,4482
|RSD
|SIRP DİNARI
|0,05262
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4,0388
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0,01056
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0,17163
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1,5577
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0,20021
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|7,6747
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1,5115
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|3,7559
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