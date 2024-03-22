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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2024-03-22 15:52:00 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu         Döviz Cinsi          TL Karşılığı

ARS        ARJANTİN PESOSU          0.03746

ALL         ARNAVUTLUK LEKİ          0.33648

BHD       BAHREYN DİNARI            84.9609

BDT        BANGLADEŞ TAKASI       0.29154
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAM      BOSNA HERSEK MARKI  17.6468

BWP      BOTSVANA PULASI         2.3261

BRL        BREZİLYA REALİ              6.4321

DZD       CEZAYİR DİNARI               0.23739

CZK        ÇEK KORUNASI              1.3625

IDR         ENDONEZYA RUPİSİ        0.00203

MAD     FAS DİRHEMİ                    3.1732

PHP       FİLİPİN PESOSU               0.56765

ZAR        GÜNEY AFRİKA RANDI   1.6801

GEL        GÜRCİSTAN LARİSİ          11.8681

INR        HİNDİSTAN RUPİSİ          0.38255

HKD       HONG KONG DOLARI     4.0915

IQD        IRAK DİNARI                      0.02442

ISK         İZLANDA KRONU             0.23273

KZT        KAZAKİSTAN TENGESİ    0.07104

COP       KOLOMBİYA PESOSU     0.00820

LYD        LİBYA DİNARI                    6.6462

HUF       MACAR FORİNTİ              0.08712

MKD      MAKEDONYA DİNARI     0.56242

MYR      MALEZYA RİNGGİTİ        6.7538

MXN     MEKSİKA PESOSU            1.9024

EGP       MISIR LİRASI                0.68441

MDL      MOLDOVA LEYİ               1.8041

NAD      NAMİBYA DOLARI           1.6800

NGN      NİJERYA NAİRASI             0.02369

UZS        ÖZBEKİSTAN SOMU        0.00254

PEN       PERU YENİ SOLU              8.6725

PLN        POLONYA ZLOTİSİ            8.0104

RSD        SIRP DİNARI                      0.29528

SGD       SİNGAPUR DOLARI         23.7124

SDG       SUDAN POUNDU             0.05329

SYP        SURİYE LİRASI              0.00246

SZL         SVAZİLAND LİLANGENİSİ       1.6801

THB        TAYLAND BAHTI               0.87926

TND       TUNUS DİNARI                 10.2349

TMT       TÜRKMENİSTAN MANATI    9.1549

UAH      UKRAYNA HRYVNASI     0.82014

OMR     UMMAN RİYALİ               83.1029

JOD        ÜRDÜN DİNARI               45.1288

VND      VİETNAM DONGU           0.00129

ILS          YENİ İSRAİL ŞEKELİ           8.8129

TWD      YENİ TAYVAN DOLARI         0.99907

NZD       YENİ ZELANDA DOLARI  19.2058

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