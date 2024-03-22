TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03746
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.33648
BHD BAHREYN DİNARI 84.9609
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.29154
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BAM BOSNA HERSEK MARKI 17.6468
BWP BOTSVANA PULASI 2.3261
BRL BREZİLYA REALİ 6.4321
DZD CEZAYİR DİNARI 0.23739
CZK ÇEK KORUNASI 1.3625
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00203
MAD FAS DİRHEMİ 3.1732
PHP FİLİPİN PESOSU 0.56765
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.6801
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 11.8681
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.38255
HKD HONG KONG DOLARI 4.0915
IQD IRAK DİNARI 0.02442
ISK İZLANDA KRONU 0.23273
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07104
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00820
LYD LİBYA DİNARI 6.6462
HUF MACAR FORİNTİ 0.08712
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.56242
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 6.7538
MXN MEKSİKA PESOSU 1.9024
EGP MISIR LİRASI 0.68441
MDL MOLDOVA LEYİ 1.8041
NAD NAMİBYA DOLARI 1.6800
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02369
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00254
PEN PERU YENİ SOLU 8.6725
PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.0104
RSD SIRP DİNARI 0.29528
SGD SİNGAPUR DOLARI 23.7124
SDG SUDAN POUNDU 0.05329
SYP SURİYE LİRASI 0.00246
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.6801
THB TAYLAND BAHTI 0.87926
TND TUNUS DİNARI 10.2349
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.1549
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.82014
OMR UMMAN RİYALİ 83.1029
JOD ÜRDÜN DİNARI 45.1288
VND VİETNAM DONGU 0.00129
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 8.8129
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.99907
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 19.2058