TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08737
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07331
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3515
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.6097
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08718
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0128
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6411
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67944
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3951
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05590
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34651
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83824
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15371
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.49579
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00679
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2370
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10096
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2015
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.95362
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00506
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05818
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01754
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.6658
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02523
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14739
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8405
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37063
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47196
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.49579
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00071
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0393
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9972
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07725
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6073
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13411
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00588
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.49579
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24685
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7569
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1154
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26120
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.2032
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.4277
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3092
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26434
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3261