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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:25:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08737
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07331
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.3515
BHDBAHREYN DİNARI19.6097
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08718
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0128
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6411
BWPBOTSVANA PULASI0.67944
BRLBREZİLYA REALİ1.3951
DZDCEZAYİR DİNARI0.05590
CZKÇEK KORUNASI0.34651
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00053
MADFAS DİRHEMİ0.83824
PHPFİLİPİN PESOSU0.15371
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.49579
KRWGÜNEY KORE WONU0.00679
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2370
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10096
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2015
HKDHONG KONG DOLARI0.95362
IQDIRAK DİNARI0.00506
ISKİZLANDA KRONU0.05818
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01754
LYDLİBYA DİNARI1.6658
HUFMACAR FORİNTİ0.02523
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14739
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8405
MXNMEKSİKA PESOSU0.37063
EGPMISIR LİRASI0.47196
NADNAMİBYA DOLARI0.49579
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00071
PENPERU YENİ SOLU2.0393
PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.9972
RSDSIRP DİNARI0.07725
SGDSİNGAPUR DOLARI5.6073
SDGSUDAN POUNDU0.13411
SYPSURİYE LİRASI0.00588
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.49579
THBTAYLAND BAHTI0.24685
TNDTUNUS DİNARI2.7569
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1154
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26120
OMRUMMAN RİYALİ19.2032
JODÜRDÜN DİNARI10.4277
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3092
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26434
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3261
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