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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:35:35 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.08983
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07411
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4029
BHDBAHREYN DİNARI19.8404
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08822
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0365
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.6566
BWPBOTSVANA PULASI0.69307
BRLBREZİLYA REALİ1.4339
DZDCEZAYİR DİNARI0.05659
CZKÇEK KORUNASI0.34762
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00053
MADFAS DİRHEMİ0.83496
PHPFİLİPİN PESOSU0.15571
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51300
KRWGÜNEY KORE WONU0.00682
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.2876
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10176
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2095
HKDHONG KONG DOLARI0.96491
IQDIRAK DİNARI0.00512
ISKİZLANDA KRONU0.05844
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01781
LYDLİBYA DİNARI5.5848
HUFMACAR FORİNTİ0.02505
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14806
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8469
MXNMEKSİKA PESOSU0.37514
EGPMISIR LİRASI0.47473
NADNAMİBYA DOLARI0.51298
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00072
PENPERU YENİ SOLU2.0726
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0316
RSDSIRP DİNARI0.07757
SGDSİNGAPUR DOLARI5.6268
SDGSUDAN POUNDU0.13569
SYPSURİYE LİRASI0.00595
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51302
THBTAYLAND BAHTI0.24795
TNDTUNUS DİNARI2.7705
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1404
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26377
OMRUMMAN RİYALİ19.4307
JODÜRDÜN DİNARI10.5508
VNDVİETNAM DONGU0.00032
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3258
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26584
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3130
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