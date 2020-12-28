TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08983
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07411
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4029
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.8404
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08822
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0365
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6566
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69307
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4339
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05659
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34762
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83496
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15571
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51300
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00682
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2876
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10176
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2095
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.96491
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00512
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05844
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01781
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5848
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02505
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14806
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8469
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37514
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47473
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51298
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0726
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0316
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07757
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6268
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13569
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00595
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51302
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24795
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7705
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1404
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26377
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.4307
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.5508
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3258
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26584
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3130