TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09077
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07473
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4188
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.0478
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08916
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0579
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7007
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.69992
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4489
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05711
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35155
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84268
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15731
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51735
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00687
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3115
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10276
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2191
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97482
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00517
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05899
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01801
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6294
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02546
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14927
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8615
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38016
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48174
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51735
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0942
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0398
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07821
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6904
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13711
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00601
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51735
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25120
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8047
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1627
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26647
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.6333
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6654
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3477
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26894
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.3809