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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:58:15 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09077
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07473
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4188
BHDBAHREYN DİNARI20.0478
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08916
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0579
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7007
BWPBOTSVANA PULASI0.69992
BRLBREZİLYA REALİ1.4489
DZDCEZAYİR DİNARI0.05711
CZKÇEK KORUNASI0.35155
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00053
MADFAS DİRHEMİ0.84268
PHPFİLİPİN PESOSU0.15731
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51735
KRWGÜNEY KORE WONU0.00687
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3115
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10276
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2191
HKDHONG KONG DOLARI0.97482
IQDIRAK DİNARI0.00517
ISKİZLANDA KRONU0.05899
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01801
LYDLİBYA DİNARI5.6294
HUFMACAR FORİNTİ0.02546
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.14927
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8615
MXNMEKSİKA PESOSU0.38016
EGPMISIR LİRASI0.48174
NADNAMİBYA DOLARI0.51735
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00072
PENPERU YENİ SOLU2.0942
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0398
RSDSIRP DİNARI0.07821
SGDSİNGAPUR DOLARI5.6904
SDGSUDAN POUNDU0.13711
SYPSURİYE LİRASI0.00601
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51735
THBTAYLAND BAHTI0.25120
TNDTUNUS DİNARI2.8047
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1627
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26647
OMRUMMAN RİYALİ19.6333
JODÜRDÜN DİNARI10.6654
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3477
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.26894
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.3809
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