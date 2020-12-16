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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:08:29 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09450
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07690
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5876
BHDBAHREYN DİNARI20.6717
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09191
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1220
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8308
BWPBOTSVANA PULASI0.71629
BRLBREZİLYA REALİ1.5336
DZDCEZAYİR DİNARI0.05911
CZKÇEK KORUNASI0.36281
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.87477
PHPFİLİPİN PESOSU0.16216
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52384
KRWGÜNEY KORE WONU0.00714
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3836
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10591
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2611
HKDHONG KONG DOLARI1.0054
IQDIRAK DİNARI0.00653
ISKİZLANDA KRONU0.06125
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01857
LYDLİBYA DİNARI5.7933
HUFMACAR FORİNTİ0.02674
MKDMAKEDONYA DİNARI0.15427
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9238
MXNMEKSİKA PESOSU0.39197
EGPMISIR LİRASI0.49551
NADNAMİBYA DOLARI0.52383
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00074
PENPERU YENİ SOLU2.1732
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1462
RSDSIRP DİNARI0.08083
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8645
SDGSUDAN POUNDU0.14139
SYPSURİYE LİRASI0.00620
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52383
THBTAYLAND BAHTI0.25968
TNDTUNUS DİNARI2.8985
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2301
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.28027
OMRUMMAN RİYALİ20.2448
JODÜRDÜN DİNARI10.9933
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3968
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27690
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5363
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