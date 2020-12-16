TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09450
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07690
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5876
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.6717
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09191
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1220
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8308
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71629
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5336
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05911
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36281
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87477
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16216
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52384
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00714
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3836
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10591
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2611
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0054
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00653
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06125
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01857
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7933
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02674
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15427
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9238
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39197
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49551
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52383
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1732
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1462
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08083
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8645
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14139
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00620
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52383
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25968
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8985
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2301
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28027
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2448
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9933
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3968
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27690
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5363