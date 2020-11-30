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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:56:50 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09625
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07531
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5887
BHDBAHREYN DİNARI20.6765
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09193
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1225
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7285
BWPBOTSVANA PULASI0.70594
BRLBREZİLYA REALİ1.4588
DZDCEZAYİR DİNARI0.06042
CZKÇEK KORUNASI0.35720
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.85936
PHPFİLİPİN PESOSU0.16195
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51024
KRWGÜNEY KORE WONU0.00704
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3482
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10544
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2371
HKDHONG KONG DOLARI1.0058
IQDIRAK DİNARI0.00653
ISKİZLANDA KRONU0.05878
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01831
LYDLİBYA DİNARI5.7621
HUFMACAR FORİNTİ0.02603
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15169
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9136
MXNMEKSİKA PESOSU0.38819
EGPMISIR LİRASI0.49784
NADNAMİBYA DOLARI0.51025
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1656
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0908
RSDSIRP DİNARI0.07949
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8311
SDGSUDAN POUNDU0.14140
SYPSURİYE LİRASI0.00620
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51025
THBTAYLAND BAHTI0.25772
TNDTUNUS DİNARI2.8586
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2307
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27360
OMRUMMAN RİYALİ20.2762
JODÜRDÜN DİNARI10.9960
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3583
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27316
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4920
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