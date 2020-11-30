TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09625
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07531
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5887
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.6765
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09193
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1225
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7285
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70594
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4588
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06042
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35720
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85936
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16195
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51024
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00704
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3482
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10544
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2371
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0058
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00653
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05878
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01831
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7621
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02603
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15169
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9136
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38819
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49784
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51025
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1656
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0908
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07949
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8311
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14140
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00620
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51025
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25772
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8586
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2307
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27360
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2762
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9960
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3583
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27316
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4920