TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-11-27 16:08:22 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09649
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07513
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5936
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.6993
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09204
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1248
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7239
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70631
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4626
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06044
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35538
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85876
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16217
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51177
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00706
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3543
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10542
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2315
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0070
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00654
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05845
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01838
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7683
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02567
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15103
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9178
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38987
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49901
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51177
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1661
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0714
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07914
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8310
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14157
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00621
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51177
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25749
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8576
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2331
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27376
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2729
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0078
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3518
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27359
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4780