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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:08:22 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09649
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07513
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5936
BHDBAHREYN DİNARI20.6993
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09204
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1248
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7239
BWPBOTSVANA PULASI0.70631
BRLBREZİLYA REALİ1.4626
DZDCEZAYİR DİNARI0.06044
CZKÇEK KORUNASI0.35538
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.85876
PHPFİLİPİN PESOSU0.16217
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51177
KRWGÜNEY KORE WONU0.00706
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3543
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10542
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2315
HKDHONG KONG DOLARI1.0070
IQDIRAK DİNARI0.00654
ISKİZLANDA KRONU0.05845
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01838
LYDLİBYA DİNARI5.7683
HUFMACAR FORİNTİ0.02567
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15103
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9178
MXNMEKSİKA PESOSU0.38987
EGPMISIR LİRASI0.49901
NADNAMİBYA DOLARI0.51177
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1661
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0714
RSDSIRP DİNARI0.07914
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8310
SDGSUDAN POUNDU0.14157
SYPSURİYE LİRASI0.00621
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51177
THBTAYLAND BAHTI0.25749
TNDTUNUS DİNARI2.8576
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2331
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27376
OMRUMMAN RİYALİ20.2729
JODÜRDÜN DİNARI11.0078
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3518
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27359
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4780
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