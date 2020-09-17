TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-09-17 15:54:54 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10005
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07156
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4273
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.9484
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08870
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0478
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4751
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66080
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4361
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05842
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33177
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00051
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.81379
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15521
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46086
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00642
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3506
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10217
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1772
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.97057
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00630
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05502
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01773
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5110
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02459
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14392
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8176
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35688
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.47876
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46109
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1320
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9938
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07554
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.5345
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00598
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46086
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24128
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7342
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1522
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26754
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.5378
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.6092
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00032
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1983
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25802
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0623