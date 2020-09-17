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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:54:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10005
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07156
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4273
BHD BAHREYN DİNARI 19.9484
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.08870
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0478
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4751
BWP BOTSVANA PULASI 0.66080
BRL BREZİLYA REALİ 1.4361
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05842
CZK ÇEK KORUNASI 0.33177
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00051
MAD FAS DİRHEMİ 0.81379
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15521
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46086
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00642
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3506
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10217
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1772
HKD HONG KONG DOLARI 0.97057
IQD IRAK DİNARI 0.00630
ISK İZLANDA KRONU 0.05502
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01773
LYD LİBYA DİNARI 5.5110
HUF MACAR FORİNTİ 0.02459
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14392
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8176
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35688
EGP MISIR LİRASI 0.47876
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46109
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073
PEN PERU YENİ SOLU 2.1320
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9938
RSD SIRP DİNARI 0.07554
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.5345
SYP SURİYE LİRASI 0.00598
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46086
THB TAYLAND BAHTI 0.24128
TND TUNUS DİNARI 2.7342
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1522
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26754
OMR UMMAN RİYALİ 19.5378
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.6092
VND VİETNAM DONGU 0.00032
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1983
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25802
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0623

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