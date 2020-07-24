TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09531
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06412
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0267
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1610
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8626
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0301
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3128
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05365
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30214
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.72546
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13856
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40819
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00568
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2294
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09142
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0558
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88262
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00573
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05030
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01652
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9533
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02286
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12865
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6043
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30377
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42786
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9441
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8016
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06748
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9370
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00544
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21568
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4488
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9575
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24579
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7695
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6494
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0031
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23200
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5338