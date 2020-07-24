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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 15:42:40 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09531
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06412
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0267
BHD BAHREYN DİNARI 18.1610
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8626
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0301
BRL BREZİLYA REALİ 1.3128
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05365
CZK ÇEK KORUNASI 0.30214
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.72546
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13856
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40819
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00568
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2294
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09142
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0558
HKD HONG KONG DOLARI 0.88262
IQD IRAK DİNARI 0.00573
ISK İZLANDA KRONU 0.05030
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01652
LYD LİBYA DİNARI 4.9533
HUF MACAR FORİNTİ 0.02286
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12865
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6043
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30377
EGP MISIR LİRASI 0.42786
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9441
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8016
RSD SIRP DİNARI 0.06748
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9370
SYP SURİYE LİRASI 0.00544
THB TAYLAND BAHTI 0.21568
TND TUNUS DİNARI 2.4488
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9575
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24579
OMR UMMAN RİYALİ 17.7695
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6494
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0031
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23200
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5338

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