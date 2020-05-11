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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:00:53 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10523
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06149
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1697
BHD BAHREYN DİNARI 18.7339
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9258
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8760
BRL BREZİLYA REALİ 1.2339
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05493
CZK ÇEK KORUNASI 0.27732
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71800
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14040
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38357
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00578
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2079
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09332
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0110
HKD HONG KONG DOLARI 0.91271
IQD IRAK DİNARI 0.00593
ISK İZLANDA KRONU 0.04827
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01681
LYD LİBYA DİNARI 4.9999
HUF MACAR FORİNTİ 0.02186
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12416
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6322
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29558
EGP MISIR LİRASI 0.44914
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070
PEN PERU YENİ SOLU 2.0756
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6773
RSD SIRP DİNARI 0.06506
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9895
SYP SURİYE LİRASI 0.01375
THB TAYLAND BAHTI 0.21962
TND TUNUS DİNARI 2.4338
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0240
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26351
OMR UMMAN RİYALİ 18.3738
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.9773
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0108
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23619
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2932

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