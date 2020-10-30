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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:12:19 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10630
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07831
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.8945
BHD BAHREYN DİNARI 22.0742
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09798
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2639
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.9220
BWP BOTSVANA PULASI 0.72929
BRL BREZİLYA REALİ 1.4389
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06424
CZK ÇEK KORUNASI 0.35571
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00057
MAD FAS DİRHEMİ 0.90170
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17173
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.51218
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00734
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.5748
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11154
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2818
HKD HONG KONG DOLARI 1.0725
IQD IRAK DİNARI 0.00697
ISK İZLANDA KRONU 0.05876
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01921
LYD LİBYA DİNARI 6.0999
HUF MACAR FORİNTİ 0.02640
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15754
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0014
MXN MEKSİKA PESOSU 0.38998
EGP MISIR LİRASI 0.52966
NAD NAMİBYA DOLARI 0.51221
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080
PEN PERU YENİ SOLU 2.3025
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0993
RSD SIRP DİNARI 0.08253
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.0945
SDG SUDAN POUNDU 0.15084
SYP SURİYE LİRASI 0.00661
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.51221
THB TAYLAND BAHTI 0.26683
TND TUNUS DİNARI 3.0003
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3793
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29214
OMR UMMAN RİYALİ 21.5983
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.7288
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4385
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29099
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.5216

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