TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10630
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07831
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.8945
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.0742
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09798
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2639
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9220
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.72929
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4389
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06424
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35571
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00057
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.90170
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17173
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51218
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00734
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5748
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11154
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2818
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0725
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00697
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05876
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01921
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.0999
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02640
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15754
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0014
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38998
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.52966
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51221
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00080
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3025
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0993
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08253
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.0945
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15084
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00661
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51221
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26683
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0003
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3793
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29214
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.5983
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.7288
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4385
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29099
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5216