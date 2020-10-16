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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:12:11 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10223
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07496
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6616
BHD BAHREYN DİNARI 21.0033
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09340
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1562
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6928
BWP BOTSVANA PULASI 0.68984
BRL BREZİLYA REALİ 1.4112
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06134
CZK ÇEK KORUNASI 0.34056
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.86067
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16276
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47928
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00693
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4688
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10804
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2254
HKD HONG KONG DOLARI 1.0219
IQD IRAK DİNARI 0.00663
ISK İZLANDA KRONU 0.05694
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01844
LYD LİBYA DİNARI 5.7908
HUF MACAR FORİNTİ 0.02550
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.15080
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9091
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37364
EGP MISIR LİRASI 0.50446
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47929
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00077
PEN PERU YENİ SOLU 2.2107
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0375
RSD SIRP DİNARI 0.07901
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8315
SDG SUDAN POUNDU 0.14367
SYP SURİYE LİRASI 0.00630
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47928
THB TAYLAND BAHTI 0.25401
TND TUNUS DİNARI 2.8686
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2661
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27925
OMR UMMAN RİYALİ 20.5715
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1707
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3439
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27544
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2351

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