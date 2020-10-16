TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10223
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07496
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6616
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0033
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09340
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1562
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6928
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68984
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4112
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06134
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34056
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86067
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16276
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47928
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00693
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4688
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10804
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2254
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0219
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00663
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05694
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01844
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7908
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02550
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15080
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9091
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37364
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50446
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47929
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00077
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2107
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0375
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07901
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8315
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14367
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00630
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47928
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25401
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8686
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2661
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27925
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.5715
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1707
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3439
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27544
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2351