  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-07 16:08:18 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10172
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07436
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6108
BHD BAHREYN DİNARI 20.7930
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09243
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1327
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6509
BWP BOTSVANA PULASI 0.68154
BRL BREZİLYA REALİ 1.4003
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06076
CZK ÇEK KORUNASI 0.34064
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.84679
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16182
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47132
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00677
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4425
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10688
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2186
HKD HONG KONG DOLARI 1.0108
IQD IRAK DİNARI 0.00656
ISK İZLANDA KRONU 0.05666
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01824
LYD LİBYA DİNARI 5.7354
HUF MACAR FORİNTİ 0.02567
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14973
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8842
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36460
EGP MISIR LİRASI 0.49960
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47132
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1877
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0570
RSD SIRP DİNARI 0.07846
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7652
SDG SUDAN POUNDU 0.14208
SYP SURİYE LİRASI 0.00623
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47132
THB TAYLAND BAHTI 0.25084
TND TUNUS DİNARI 2.8576
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2414
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27648
OMR UMMAN RİYALİ 20.3474
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.0490
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3029
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27342
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1621

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor
Korona Virüs

Çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde bulaşmıyor

Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, koronavirüsün dokunaklı yüzeylerden bulaşmadığını ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay