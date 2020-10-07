TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-10-07 16:08:18 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10172
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07436
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6108
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7930
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09243
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1327
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6509
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68154
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4003
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06076
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.34064
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.84679
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16182
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47132
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00677
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4425
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10688
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2186
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0108
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00656
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05666
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01824
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7354
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02567
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14973
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8842
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36460
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49960
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47132
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1877
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0570
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07846
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7652
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14208
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00623
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47132
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25084
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8576
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2414
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27648
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3474
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0490
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3029
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27342
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1621