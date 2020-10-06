TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10075
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07371
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5628
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5590
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09142
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1105
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6101
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.67676
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3904
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06018
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33802
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83862
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16004
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46995
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00668
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3963
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10566
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2082
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0003
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00649
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05617
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01804
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6552
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02543
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14842
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8664
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36352
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49283
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46991
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1600
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0379
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07776
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7028
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14060
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00616
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46991
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24851
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8147
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2181
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27345
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1368
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9339
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2738
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26961
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1548