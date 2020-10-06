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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:07:48 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10075
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07371
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5628
BHD BAHREYN DİNARI 20.5590
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09142
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1105
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6101
BWP BOTSVANA PULASI 0.67676
BRL BREZİLYA REALİ 1.3904
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06018
CZK ÇEK KORUNASI 0.33802
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.83862
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16004
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46995
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00668
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3963
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10566
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2082
HKD HONG KONG DOLARI 1.0003
IQD IRAK DİNARI 0.00649
ISK İZLANDA KRONU 0.05617
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01804
LYD LİBYA DİNARI 5.6552
HUF MACAR FORİNTİ 0.02543
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14842
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8664
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36352
EGP MISIR LİRASI 0.49283
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46991
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1600
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0379
RSD SIRP DİNARI 0.07776
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7028
SDG SUDAN POUNDU 0.14060
SYP SURİYE LİRASI 0.00616
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46991
THB TAYLAND BAHTI 0.24851
TND TUNUS DİNARI 2.8147
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2181
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27345
OMR UMMAN RİYALİ 20.1368
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9339
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2738
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26961
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1548

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