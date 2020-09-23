TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10139
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07228
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5108
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.3381
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09042
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0865
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5424
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.65756
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4008
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05938
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33256
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82672
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15788
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44895
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00658
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3524
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10428
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1864
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98888
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00642
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05551
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01799
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5972
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02454
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14523
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8447
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34787
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48567
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.44921
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1582
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9900
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07618
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6072
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00609
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.44894
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24330
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7628
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1928
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27181
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.9057
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.8095
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2197
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26303
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0486