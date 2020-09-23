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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:57:37 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10139
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07228
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5108
BHD BAHREYN DİNARI 20.3381
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09042
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0865
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5424
BWP BOTSVANA PULASI 0.65756
BRL BREZİLYA REALİ 1.4008
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05938
CZK ÇEK KORUNASI 0.33256
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.82672
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15788
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44895
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00658
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3524
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10428
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1864
HKD HONG KONG DOLARI 0.98888
IQD IRAK DİNARI 0.00642
ISK İZLANDA KRONU 0.05551
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01799
LYD LİBYA DİNARI 5.5972
HUF MACAR FORİNTİ 0.02454
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14523
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8447
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34787
EGP MISIR LİRASI 0.48567
NAD NAMİBYA DOLARI 0.44921
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074
PEN PERU YENİ SOLU 2.1582
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9900
RSD SIRP DİNARI 0.07618
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6072
SYP SURİYE LİRASI 0.00609
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.44894
THB TAYLAND BAHTI 0.24330
TND TUNUS DİNARI 2.7628
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1928
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27181
OMR UMMAN RİYALİ 19.9057
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.8095
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2197
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26303
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0486

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