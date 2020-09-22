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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:47:47 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10107
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07240
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.4921
BHD BAHREYN DİNARI 20.2384
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09005
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0778
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5321
BWP BOTSVANA PULASI 0.66398
BRL BREZİLYA REALİ 1.4095
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05926
CZK ÇEK KORUNASI 0.33206
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.82567
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15748
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.45834
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00657
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3497
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10388
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1889
HKD HONG KONG DOLARI 0.98475
IQD IRAK DİNARI 0.00639
ISK İZLANDA KRONU 0.05536
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01800
LYD LİBYA DİNARI 5.5947
HUF MACAR FORİNTİ 0.02478
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14540
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8459
MXN MEKSİKA PESOSU 0.35644
EGP MISIR LİRASI 0.48474
NAD NAMİBYA DOLARI 0.45835
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00074
PEN PERU YENİ SOLU 2.1496
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9952
RSD SIRP DİNARI 0.07627
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6017
SYP SURİYE LİRASI 0.00607
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.45835
THB TAYLAND BAHTI 0.24333
TND TUNUS DİNARI 2.7685
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1837
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27057
OMR UMMAN RİYALİ 19.8229
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.7645
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2136
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26262
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.0886

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