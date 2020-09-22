TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10107
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07240
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4921
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2384
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09005
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0778
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5321
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66398
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4095
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05926
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33206
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.82567
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15748
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.45834
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00657
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3497
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10388
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1889
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98475
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00639
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05536
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01800
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.5947
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02478
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14540
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8459
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.35644
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48474
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.45835
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1496
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9952
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07627
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6017
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00607
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.45835
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24333
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7685
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1837
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27057
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8229
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7645
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2136
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26262
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.0886