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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:03:20 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09912
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07085
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3253
BHD BAHREYN DİNARI 19.4933
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0006
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4711
BRL BREZİLYA REALİ 1.3379
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05751
CZK ÇEK KORUNASI 0.33594
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.80671
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15145
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.44132
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00620
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3935
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10079
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1696
HKD HONG KONG DOLARI 0.94821
IQD IRAK DİNARI 0.00616
ISK İZLANDA KRONU 0.05356
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01756
LYD LİBYA DİNARI 5.3979
HUF MACAR FORİNTİ 0.02489
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14300
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7740
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33763
EGP MISIR LİRASI 0.46273
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0741
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0060
RSD SIRP DİNARI 0.07491
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.4128
SYP SURİYE LİRASI 0.00584
THB TAYLAND BAHTI 0.23652
TND TUNUS DİNARI 2.7050
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1026
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26621
OMR UMMAN RİYALİ 19.0875
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3649
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1925
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.25032
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.9717


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