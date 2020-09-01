TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09912
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07085
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.3253
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|19.4933
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0006
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.4711
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3379
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05751
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33594
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00050
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.80671
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15145
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.44132
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00620
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3935
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10079
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.1696
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.94821
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00616
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05356
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01756
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.3979
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02489
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14300
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.7740
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.33763
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.46273
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00072
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0741
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0060
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07491
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.4128
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00584
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.23652
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.7050
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1026
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26621
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.0875
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.3649
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.1925
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.25032
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.9717