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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:01:11 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10064
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07009
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.3267
BHD BAHREYN DİNARI 19.5002
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.0013
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.4237
BRL BREZİLYA REALİ 1.3694
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05727
CZK ÇEK KORUNASI 0.33242
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00050
MAD FAS DİRHEMİ 0.79568
PHP FİLİPİN PESOSU 0.15088
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42115
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00619
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3922
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09816
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.1534
HKD HONG KONG DOLARI 0.94850
IQD IRAK DİNARI 0.00616
ISK İZLANDA KRONU 0.05389
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01752
LYD LİBYA DİNARI 5.3671
HUF MACAR FORİNTİ 0.02508
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14088
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.7530
MXN MEKSİKA PESOSU 0.33146
EGP MISIR LİRASI 0.46146
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072
PEN PERU YENİ SOLU 2.0585
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9740
RSD SIRP DİNARI 0.07382
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.3578
SYP SURİYE LİRASI 0.00585
THB TAYLAND BAHTI 0.23622
TND TUNUS DİNARI 2.6785
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.1033
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.26888
OMR UMMAN RİYALİ 19.0943
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.3683
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.1586
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.24998
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.8069

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