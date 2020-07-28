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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:36:39 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09568
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06505
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0558
BHD BAHREYN DİNARI 18.2757
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8760
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0927
BRL BREZİLYA REALİ 1.3394
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05391
CZK ÇEK KORUNASI 0.30719
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.73443
PHP FİLİPİN PESOSU 0.14002
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41530
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2334
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09206
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0743
HKD HONG KONG DOLARI 0.88912
IQD IRAK DİNARI 0.00577
ISK İZLANDA KRONU 0.05086
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01659
LYD LİBYA DİNARI 5.0133
HUF MACAR FORİNTİ 0.02327
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13089
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6204
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31193
EGP MISIR LİRASI 0.43216
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068
PEN PERU YENİ SOLU 1.9601
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8297
RSD SIRP DİNARI 0.06857
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9910
SYP SURİYE LİRASI 0.00548
THB TAYLAND BAHTI 0.21869
TND TUNUS DİNARI 2.5011
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9716
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24850
OMR UMMAN RİYALİ 17.8983
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.7191
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0169
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23514
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.576

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