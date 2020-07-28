TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09568
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06505
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0558
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.2757
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8760
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0927
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3394
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05391
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30719
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.73443
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.14002
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41530
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2334
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09206
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0743
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88912
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00577
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05086
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01659
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.0133
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02327
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13089
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6204
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31193
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43216
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00068
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9601
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8297
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06857
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9910
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00548
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21869
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.5011
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9716
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24850
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8983
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.7191
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0169
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23514
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.576