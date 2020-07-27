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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:44:20 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09525
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06483
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0274
BHD BAHREYN DİNARI 18.1479
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8629
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.0471
BRL BREZİLYA REALİ 1.3078
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05357
CZK ÇEK KORUNASI 0.30670
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.73158
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13918
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41625
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00572
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2252
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09157
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0692
HKD HONG KONG DOLARI 0.88277
IQD IRAK DİNARI 0.00573
ISK İZLANDA KRONU 0.05074
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01650
LYD LİBYA DİNARI 4.9586
HUF MACAR FORİNTİ 0.02323
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.13043
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6091
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30866
EGP MISIR LİRASI 0.42793
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9359
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.8256
RSD SIRP DİNARI 0.06833
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9622
SYP SURİYE LİRASI 0.00544
THB TAYLAND BAHTI 0.21716
TND TUNUS DİNARI 2.4940
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9578
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24725
OMR UMMAN RİYALİ 17.7725
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6510
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.0052
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23312
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5719

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