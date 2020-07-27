TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09525
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06483
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0274
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1479
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8629
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.0471
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3078
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05357
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.30670
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.73158
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13918
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.41625
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00572
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2252
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09157
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0692
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88277
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00573
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05074
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01650
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9586
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02323
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.13043
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6091
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30866
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42793
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9359
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.8256
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06833
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9622
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00544
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21716
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4940
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9578
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.24725
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7725
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6510
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.0052
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23312
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5719