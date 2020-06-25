TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09780
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06169
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0315
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1398
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8648
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9239
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2808
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05300
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28614
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70572
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13681
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39306
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00569
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2406
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09056
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0130
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88377
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04923
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01694
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9085
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02164
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12430
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6011
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.29861
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42386
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9515
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7168
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06522
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9157
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01331
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.22135
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3974
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9598
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25635
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7923
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6609
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9894
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23192
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3899