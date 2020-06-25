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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:52:39 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09780
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06169
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0315
BHD BAHREYN DİNARI 18.1398
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8648
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9239
BRL BREZİLYA REALİ 1.2808
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05300
CZK ÇEK KORUNASI 0.28614
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70572
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13681
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39306
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2406
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09056
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0130
HKD HONG KONG DOLARI 0.88377
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04923
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01694
LYD LİBYA DİNARI 4.9085
HUF MACAR FORİNTİ 0.02164
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12430
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6011
MXN MEKSİKA PESOSU 0.29861
EGP MISIR LİRASI 0.42386
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9515
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7168
RSD SIRP DİNARI 0.06522
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9157
SYP SURİYE LİRASI 0.01331
THB TAYLAND BAHTI 0.22135
TND TUNUS DİNARI 2.3974
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9598
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25635
OMR UMMAN RİYALİ 17.7923
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6609
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9894
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23192
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3899

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