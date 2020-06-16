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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:50:29 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09855
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06213
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0268
BHD BAHREYN DİNARI 18.0920
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8599
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9253
BRL BREZİLYA REALİ 1.3250
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05315
CZK ÇEK KORUNASI 0.29052
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70838
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13633
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39962
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00564
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2282
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08974
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0229
HKD HONG KONG DOLARI 0.88149
IQD IRAK DİNARI 0.00572
ISK İZLANDA KRONU 0.05057
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01690
LYD LİBYA DİNARI 4.8779
HUF MACAR FORİNTİ 0.02235
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12536
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5980
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30836
EGP MISIR LİRASI 0.42255
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9639
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7445
RSD SIRP DİNARI 0.06566
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9142
SYP SURİYE LİRASI 0.01328
THB TAYLAND BAHTI 0.21959
TND TUNUS DİNARI 2.4093
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9547
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25496
OMR UMMAN RİYALİ 17.7442
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6354
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9680
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23036
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4152

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