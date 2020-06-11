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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:44:26 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09812
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06200
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0017
BHD BAHREYN DİNARI 17.9789
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8482
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9212
BRL BREZİLYA REALİ 1.3642
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05292
CZK ÇEK KORUNASI 0.28917
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.70535
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13541
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40286
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00567
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2377
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08952
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0185
HKD HONG KONG DOLARI 0.87595
IQD IRAK DİNARI 0.00569
ISK İZLANDA KRONU 0.05082
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01695
LYD LİBYA DİNARI 4.8760
HUF MACAR FORİNTİ 0.02237
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12498
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5976
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30357
EGP MISIR LİRASI 0.42010
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9810
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7244
RSD SIRP DİNARI 0.06557
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8902
SYP SURİYE LİRASI 0.01319
THB TAYLAND BAHTI 0.21928
TND TUNUS DİNARI 2.3972
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9424
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25480
OMR UMMAN RİYALİ 17.6310
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5752
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9674
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22914
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.3964

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