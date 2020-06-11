TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09812
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06200
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0017
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9789
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8482
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9212
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3642
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05292
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28917
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70535
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13541
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40286
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00567
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2377
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08952
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0185
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87595
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00569
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05082
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01695
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8760
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02237
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12498
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5976
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30357
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42010
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9810
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7244
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06557
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8902
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01319
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21928
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3972
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9424
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25480
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6310
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5752
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9674
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22914
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.3964