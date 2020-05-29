TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09972
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06110
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0200
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.0612
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8567
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8397
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2607
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05312
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28216
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69731
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13506
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39006
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00551
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1532
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09026
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0004
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87955
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00571
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05036
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01655
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8265
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02178
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12325
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5687
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30758
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43055
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9840
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7071
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06459
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8317
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01326
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21443
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3840
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9513
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25405
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.7117
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6190
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9438
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22731
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2468