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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:50:54 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09972
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06110
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0200
BHD BAHREYN DİNARI 18.0612
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8567
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8397
BRL BREZİLYA REALİ 1.2607
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05312
CZK ÇEK KORUNASI 0.28216
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.69731
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13506
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39006
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00551
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1532
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09026
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0004
HKD HONG KONG DOLARI 0.87955
IQD IRAK DİNARI 0.00571
ISK İZLANDA KRONU 0.05036
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01655
LYD LİBYA DİNARI 4.8265
HUF MACAR FORİNTİ 0.02178
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12325
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5687
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30758
EGP MISIR LİRASI 0.43055
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9840
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7071
RSD SIRP DİNARI 0.06459
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8317
SYP SURİYE LİRASI 0.01326
THB TAYLAND BAHTI 0.21443
TND TUNUS DİNARI 2.3840
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9513
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25405
OMR UMMAN RİYALİ 17.7117
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6190
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9438
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22731
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2468

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