  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:59:17 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09950
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06022
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0056
BHD BAHREYN DİNARI 17.9965
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8500
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8032
BRL BREZİLYA REALİ 1.2884
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05291
CZK ÇEK KORUNASI 0.27708
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.69003
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13414
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39027
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00549
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1375
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08969
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98550
HKD HONG KONG DOLARI 0.87650
IQD IRAK DİNARI 0.00569
ISK İZLANDA KRONU 0.04960
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01646
LYD LİBYA DİNARI 4.8081
HUF MACAR FORİNTİ 0.02138
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12124
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5602
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30467
EGP MISIR LİRASI 0.42901
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9694
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6907
RSD SIRP DİNARI 0.06361
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7905
SYP SURİYE LİRASI 0.01321
THB TAYLAND BAHTI 0.21323
TND TUNUS DİNARI 2.3461
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9443
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25270
OMR UMMAN RİYALİ 17.6736
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5846
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9362
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22654
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2071

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı