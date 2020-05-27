TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09921
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06010
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.9736
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9206
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8422
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.7735
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2658
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05277
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27596
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00046
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.68721
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13358
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.38902
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00548
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1230
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.08940
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.98245
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87291
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00567
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04931
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01641
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.7927
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02138
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12097
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5565
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30356
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42720
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9705
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6808
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06340
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.7758
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01315
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21219
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3434
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9361
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25102
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.5761
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5442
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9346
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22546
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2056