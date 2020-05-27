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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:01:16 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09921
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06010
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.9736
BHD BAHREYN DİNARI 17.9206
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8422
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.7735
BRL BREZİLYA REALİ 1.2658
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05277
CZK ÇEK KORUNASI 0.27596
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00046
MAD FAS DİRHEMİ 0.68721
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13358
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38902
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00548
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1230
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08940
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.98245
HKD HONG KONG DOLARI 0.87291
IQD IRAK DİNARI 0.00567
ISK İZLANDA KRONU 0.04931
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01641
LYD LİBYA DİNARI 4.7927
HUF MACAR FORİNTİ 0.02138
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12097
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5565
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30356
EGP MISIR LİRASI 0.42720
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9705
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6808
RSD SIRP DİNARI 0.06340
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.7758
SYP SURİYE LİRASI 0.01315
THB TAYLAND BAHTI 0.21219
TND TUNUS DİNARI 2.3434
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9361
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25102
OMR UMMAN RİYALİ 17.5761
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5442
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9346
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22546
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2056

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