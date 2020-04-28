TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10524
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06153
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1228
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.5207
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.9042
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8473
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2370
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05459
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27976
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00045
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70609
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13827
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37541
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1843
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09218
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0075
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.90246
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00586
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04774
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01621
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9411
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02143
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12338
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6033
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28681
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44297
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0583
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6755
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06471
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9407
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01359
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21554
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4240
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.0012
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25871
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1636
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8651
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9984
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23332
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2414