  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

2020-04-28 15:59:34 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10524
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06153
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1228
BHD BAHREYN DİNARI 18.5207
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.9042
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8473
BRL BREZİLYA REALİ 1.2370
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05459
CZK ÇEK KORUNASI 0.27976
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045
MAD FAS DİRHEMİ 0.70609
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13827
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37541
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1843
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09218
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0075
HKD HONG KONG DOLARI 0.90246
IQD IRAK DİNARI 0.00586
ISK İZLANDA KRONU 0.04774
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01621
LYD LİBYA DİNARI 4.9411
HUF MACAR FORİNTİ 0.02143
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12338
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6033
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28681
EGP MISIR LİRASI 0.44297
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0583
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6755
RSD SIRP DİNARI 0.06471
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9407
SYP SURİYE LİRASI 0.01359
THB TAYLAND BAHTI 0.21554
TND TUNUS DİNARI 2.4240
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.0012
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25871
OMR UMMAN RİYALİ 18.1636
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8651
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9984
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23332
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2414

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı