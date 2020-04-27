TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10507
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06131
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.1107
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.4566
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8986
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8299
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2472
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05436
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.27838
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00045
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.70094
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13755
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.37051
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00569
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.1779
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09160
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0021
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.89984
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00584
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04767
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01618
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9266
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02136
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.12265
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6002
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.28077
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.44250
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00069
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.0526
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.6712
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06432
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9160
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01355
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21471
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4037
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9954
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25738
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|18.1103
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.8368
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9848
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23219
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2261