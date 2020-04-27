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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

2020-04-27 15:50:11 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10507
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06131
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.1107
BHD BAHREYN DİNARI 18.4566
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8986
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8299
BRL BREZİLYA REALİ 1.2472
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05436
CZK ÇEK KORUNASI 0.27838
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00045
MAD FAS DİRHEMİ 0.70094
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13755
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37051
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1779
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09160
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0021
HKD HONG KONG DOLARI 0.89984
IQD IRAK DİNARI 0.00584
ISK İZLANDA KRONU 0.04767
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01618
LYD LİBYA DİNARI 4.9266
HUF MACAR FORİNTİ 0.02136
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.12265
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6002
MXN MEKSİKA PESOSU 0.28077
EGP MISIR LİRASI 0.44250
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069
PEN PERU YENİ SOLU 2.0526
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.6712
RSD SIRP DİNARI 0.06432
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9160
SYP SURİYE LİRASI 0.01355
THB TAYLAND BAHTI 0.21471
TND TUNUS DİNARI 2.4037
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9954
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25738
OMR UMMAN RİYALİ 18.1103
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.8368
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9848
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23219
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2261

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