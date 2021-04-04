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Gündem TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor?
Gündem

TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor?

TCK 316. Madde ne oluyor? 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın TCK’nın 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Hal böyle olunca pek çok kişi TCK 316. Maddenin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, TCK 316. Madde ne demek neyi kapsıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 21:11:00 -
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın TCK 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Peki, TCK 316. Madde neleri kapsıyor?

TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor?

Suç için anlaşma suçu, 5237 sayılı TCK’nın 316. maddesinde “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde düzenlenmiştir:

Suç İçin Anlaşma

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.

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