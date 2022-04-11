"TCG UFUK" ilk görevine çıktı
STM firması tarafından yerli milli imkanlarla geliştirilen "Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591), ilk görevine çıktı. TCG UFUK, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında "Mavi Vatan - 2022 Tatbikatı"nda boy gösterecek.
Milli imkanlarla STM ana yükleniciliğinde geliştirilen TCG UFUK (A-591) Test ve Eğitim Gemisi, Mavi Vatan – 2022 Tatbikatı kapsamında ilk görevine çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; TCG UFUK, 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Mavi Vatan Tatbikatı’nda görevli olacak.
Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591), 14 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen tören ile Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti.
Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591)
Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü.
Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle denize indirildi.
Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) 14 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katılım sağladı.
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