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Aktüel

TCG Salihreis, İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterinin arama çalışmalarına katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:52:14 -
TCG Salihreis, İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterinin arama çalışmalarına katılıyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, NATO bünyesinde görev yaptığı sırada İyon Denizi'ne düşen Kanada birliklerine ait helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye TCG Salihreis Fırkateyni'nin gönderildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, helikopterin dün akşam saatlerinde düştüğü belirtilerek, şu bilgiye yer verildi:

"NATO SNMG-2'de görevli Kanada'ya ait Fredericton Fırkateyni'nin helikopteri dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateynimiz ile İtalyan Fasen Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama kurtarma çalışması başlattı."

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