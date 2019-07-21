TCG Karataş'tan göçle mücadele çalışmaları! 53 kişi yakalandı İskenderun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından düzensiz göçle mücadele çalışmaları sırasında Akdeniz'de 53 düzensiz göçmen yakalandı. İskenderun'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Karataş tarafından icra edilen düzensiz göçle mücadele kapsamında bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı. Bot, içindeki göçmenlerle birlikte Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildi.

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