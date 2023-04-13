TCG gemimiz düşmana uykuyu haram edecek

Mavi Vatan kavramının mimarı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’nun TSK’ya katacağı caydırıcı güç ve sağlayacağı stratejik kozlarla ilgili Akit’e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Milli ve yerli geminin Mavi Vatan’ın kalesi olduğunu belirten Yaycı Paşa, şunları dile getirdi:

Mavi vatanın kalesi

“TCG Anadolu, kriz, gerginlik ve çatışma durumlarında dosta güven, düşmana korku salabilecek bir gemi. Üzerindeki kuvvetler ile her yere aktarım yapabilme kabiliyetine sahip olmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü göstermesi açısından oldukça önemli bir gemidir. TCG Anadolu, 50 ila 110 adet arasında TB3 Bayraktar, İHA’lar, SİHA’lar, Kızıl Elma’yı, Atak helikopterleri, genel maksat helikopterlerini üzerinde bulundurabilecek çok önemli bir güç çarpanıdır. Yani bu tip bir gemi gücünüzü birkaç kat artırır. Türkiye, TCG Anadolu ile dünyada güç aktarım kabiliyetine sahip 12 devletten biri haline gelmiştir. Mavi Vatan Kalesi TCG Anadolu, dosta güven, düşmana korku salan bir güçtür. Doğu Akdeniz ‘de, Libya Türkiye arasında görevlendirilmesi ise Mavi Vatan’ı taçlandıran Türkiye-Libya Antlaşmasının ve Libya’daki varlığımızın arkasında durduğumuzun mesajı olacaktır.

NATO’da güç olduk

Yani bu büyük bir başarıdır. Böyle bir kuvvete sahip olmak ile NATO’nun Yüksek Hazırlıklı Deniz Kuvveti’ne komuta kontrol etme kabiliyetimiz de olmuş oldu. Türkiye, TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO’nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek. Çok şükür başarılmış oldu. Bu yetenek NATO ülkeleri içinde sadece ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’da mevcut idi. Şimdi Türkiye de bu kulübün üyesi oldu. Emeği geçen herkesi ve özellikle bu projenin inşasında büyük gayret sarf eden Savunma Sanayi Başkanlığı’nı kutluyorum.

Uçak gemisi de yolda

Bu gemiyi benzerlerinden ayıran bir özellik vardır. Amfibik hücum gemilerinin normalinde uçak kalkış rampası yoktur. Türk Deniz Kuvvetleri geleceği görerek bu gemiye bir rampa eklettirdi. İnşallah uçaklarımız da bu gemide olur, milli muharip uçağımız, dikey iniş kalkış yapabilen uçaklarımız olur. O zaman bu gemiye 12 uçaklık küçük bir uçak filosu eklenmiş olur. Tam anlamıyla güç aktarım kabiliyetine ve fiilen küçük bir uçak gemisine sahip oluruz. Devlet büyüklerimizin sözlerinden Türkiye’nin uçak gemisine sahip olma hedefi olduğunu anlıyor ve çok mutlu oluyoruz. Şunu söyleyelim; Türk Deniz Kuvvetleri gerekirse TCG Anadolu gibi 5 adet daha gemiyi koruyabilecek güce sahiptir.”