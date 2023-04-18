  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Hulusi Akar tarih verdi... Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Türkiye'nin yeni silahını gören Yunanistan'da Miçotakis sahaya indi! Helikopterler, botlar harekete geçti

Çekemeyenler bakıp bakıp çatlasın! CHP'nin tüp kuyruğu değil "TCG Anadolu" kuyruğu

Kılıçdaroğlu Sülün Osman'ı bile solladı: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atış!

PKK elebaşı sapık Duran Kalkan, muhalefete destek istedi

Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

Altın borcu olanlar dikkat! Hatice Kolçak'ın son sözleri olay: Vatandaş altınlarını oraya götürmeye başladı
Aktüel TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını
Aktüel

TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Yeniakit Publisher
2023-04-18 20:44:00 - 2023-04-18 20:45:51

Dünyanın ilk SİHA gemisi olan "TCG Anadolu"yu 2. gününde 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu’yu ikinci gününde 14 bin 251 kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı’nda dün vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar ilk günden beri sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi ziyaret etti, bugün ise 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23