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Teknoloji TCG Anadolu'nun ilk görev yeri açıklandı
Teknoloji

TCG Anadolu'nun ilk görev yeri açıklandı

Türkiye'nin ilk uçak ve SİHA gemisi TCG Anadolu görev için geri sayıma başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 22:07:00 - 2023-01-02 22:09:15
TCG Anadolu'nun ilk görev yeri açıklandı

Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, dünyada ilk SİHA gemisi özelliğini taşıyan TCG Anadolu’nun ilk görev yeri için çarpıcı bir tahminde bulundu. TCG Anadolu'nun yoğun bir tempoda faaliyet göstereceğini ifade eden Başbuğ, Türkiye'nin vereceği mesajları da Haber7 ile paylaştı.

Her şeyiyle göreve hazır

TCG Anadolu’nun çok maksatlı olduğunu ve göreve hazır bir şekilde beklediğini belirten Coşkun Başbuğ, “Anadolu Gemisi çok maksatlı, her şeyiyle göreve hazır. Hatta Deniz Kuvvetleri tarafından atamaları dahi yapıldı. Bütün personel belli ve muhtemelen de ocak veya şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı bir törenle teslim edecek. Deniz Kuvvetleri teslim aldıktan sonra limanı belli olacak” ifadesinde bulundu.

Tek başına hareket etmeyecek

Uçak gemisi görevi görecek TCG Anadolu’nun tek başına hareket etmeyeceğini ifade eden Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin amiral gemisinin fırkateynler, denizaltıları ve jetler ile de korunacağını belirtti. Görev yerinde bir ‘görev grubu’ ile hareket edeceğini söyleyen Başbuğ, “Bu tür uçak gemileri tek başına hareket etmiyor. Havadan jetlerle, sualtından denizaltılarıyla ve denizden fırkateynlerle emniyeti sağlanıyor. Bu görev grubu da şimdiden oluşturulmuştur diye düşünüyorum” dedi.

İşte ilk görev

İlk denemenin ardından görev yerinin belli olacağını söyleyen ve Adalar Denizi ile Girit Adası çevresini işaret eden Başbuğ, şu ifadelerde bulundu:

“Yunanistan'ın Amerika'nın verdiği akılla boyunu aşan işlere kalkışıyor. Amerika'nın da onu kullanarak Türkiye'ye ayar vermek gibi bir maksadı var. Adalar Denizi’ndeki olaylar nedeniyle, 2 ülkeye de mesaj olsun diye, ilk görev yerinin Girit Adası açıklarında olacağını düşünüyorum. Tam da Doğu Akdeniz ile (Ben Ege Denizi demiyorum) Adalar Denizi’nin kesiştiği bölgede bir yerde görev verilmesini bekliyorum. Türkiye o ayak oyunlarına karşılık ‘Her türlü şeye hazırım ve buradayım’ mesajı verecek. Çünkü Yunanistan’ın ‘mart ayında karasularını 12 mile çıkaracağım’ küstahlığı vardı. Hem bu açıklamaya gözdağı vermek, hem de bölgedeki son gelişmelere yönelik birtakım yapılanmalara ikaz ve ihtar etmek üzere bir görev olur diye düşünüyorum. Bu benim tahminim, en doğrusunu Deniz Kuvvetleri karar verecek. Hep birlikte seyredip göreceğiz.”

Çok sayıda görevde yer alacak

Anadolu gemisinin yoğun bir şekilde görev yapacağını kaydeden Coşkun Başbuğ, “TCG Anadolu, bana göre rahat yüzü görmeyecek. Doğu Akdeniz’de birtakım sondaj çalışmalarına yönelik gelişmeler var. Libya konusunda acil ve ivedi bir hadise yaşandığı takdirde doğrudan istikamet Afrika’nın kuzeyi olabilir. Zira Libya’da da bazı kirli ilişkiler var. Fransa’nın gerçekleştirdiği operasyonlar ve Yunanistan’ın akıl tutulması diyeceğimiz çıkışları mevcut. Bunların hepsine bakıldığında ikinci seferin Libya açıkları olacağını düşünüyorum.” dedi.

Dost ülkeleri koruyacak

TCG Anadolu’nun Türkiye için prestij ve dost ülkeler için koruma kalkanı olacağını da sözlerine ekleyen Başbuğ, şu tespitlerde bulundu:

“Bu uçak gemisinin yapılış maksadında; birincisi prestij kazanmak, ikincisi tehdit altındaki dost ülkelere koruma kalkanı sağlayacak bir güvence ortamı sağlamak var. Libya da bizim dost ülkemiz. Her ne kadar son zamanlarda gündem dışı kalsa da kirli birtakım saldırılara maruz kalıyor. O nedenle Libya açıklarında da ortak müşterek görevler bekliyorum.”

Kaynak: Haber 7

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