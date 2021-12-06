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Teknoloji TCG Anadolu'nun envantere giriş tarihi belli oldu
Teknoloji

TCG Anadolu'nun envantere giriş tarihi belli oldu

Antalya’da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun 2022 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine gireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:50:00 -
TCG Anadolu'nun envantere giriş tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, TCG Anadolu'nun 2022’de envantere gireceğini ifade etti.

İsmail Demir ayrıca TCG Anadolu'nun 2022’nin erken zamanlarında envantere girmesi için yoğun şekilde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TCG Anadolu'nun bazı detay donanımları ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildikten sonra icra edilebilecek.

TCG Anadolu'nun SİHA gemisine dönüştürülmesi sürecinde katlanabilir kanatlara sahip olacak 30 ila 50 arasındaki Bayraktar TB3 SİHA platformu gemiye konuşlandırılacak. TCG Anadolu'ya entegre komuta merkezi ile de aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılabilecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğinde amiral gemisi olacak olan TCG Anadolu aynı zamanda Türk Donanma tarihinin en büyük savaş platformu olacak.

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