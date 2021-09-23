  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji TCG Anadolu'da kullanılacak! Bayraktar TB3’ün özellikleri açıklandı
Teknoloji

TCG Anadolu'da kullanılacak! Bayraktar TB3’ün özellikleri açıklandı

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu için Baykar firması tarafından özel olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın özellikleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 16:50:00 - 2021-09-23 16:51:28

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’de Baykar Savunma standında "Amfibi Hücum Gemileri" ve "Uçak Gemileri" için özel olarak tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Defence Türk editörü Kadir Doğan, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşılan detayları anlattı.

2022 yılında gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3’ün "TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi"nde 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek. Ayrıca TCG Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3'ün operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

DefenceTürk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay