TCG Anadolu'da kullanılacak! Bayraktar TB3’ün özellikleri açıklandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’de Baykar Savunma standında "Amfibi Hücum Gemileri" ve "Uçak Gemileri" için özel olarak tasarlanan Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı.

Defence Türk editörü Kadir Doğan, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşılan detayları anlattı.

2022 yılında gökyüzü ile buluşması beklenen Bayraktar TB3’ün "TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi"nde 30 ila 40 adet konuşlandırılması bekleniyor.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’nun güvertesini kullanarak iniş-kalkış yapabilecek. Ayrıca TCG Anadolu’ya entegre edilecek komuta merkezi ile aynı anda en az 10 adet Bayraktar TB3'ün operasyonlarda kullanılabileceği ifade ediliyor.

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