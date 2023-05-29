  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Erdoğan'ın seçim zaferini hangi gazete nasıl gördü?

Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Araç sahipleri dikkat, depoları doldurun! Akaryakıta büyük zam geliyor

Dolar, euro, altın! İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış

Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı
Teknoloji TCG Anadolu kritik görevler görecek
Teknoloji

TCG Anadolu kritik görevler görecek

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:32:00 -
TCG Anadolu kritik görevler görecek

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, kritik vazifeler üstlenecek. 2014’te yapımına start verilen gemi, 9 yıllık bir süreçten geçti.

Toplam 30 taşıtlık kapasitesi bulunan TCG Anadolu’nun üzerinde savaş uçağı, ATAK helikopteri, genel maksat helikopteri ve SİHA konuşlanabilecek. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma aracını da taşıyabilecek.

Yük deplasmanı 27.4 bin ton

Uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre olan geminin tam yük deplasmanı 27 bin 436 ton. TCG Anadolu, bu haliyle en az 20.5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik süratiyle tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu’nun su alabilen havuzuna her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Tahliye operasyonlarında kullanılacak

Gemide yer alacak silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli. TCG Anadolu, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılacak. Doğal afet yardım ve mülteci tahliye operasyonlarında kullanılabilecek. Kıtalararası görevlere yapabilecek kabiliyete de sahip olan TCG Anadolu’nun 12 derecelik eğime sahip rampası da var. Rampadan insansız hava araçlarının kalkması planlanırken geminin personel toplamı bin 400’e varacak.

Bünyesinde hastane var

Gemi, bünyesinde ameliyathane, yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu 30 yatak kapasiteli askeri hastaneyi de barındıracak.
Dünyanın sayılı Deniz Kuvvetleri arasına yerleştirecek olan TCG Anadolu’yla Türkiye çıkarma gücüyle deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete ulaşacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23