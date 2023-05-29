TCG Anadolu kritik görevler görecek

Toplam 30 taşıtlık kapasitesi bulunan TCG Anadolu’nun üzerinde savaş uçağı, ATAK helikopteri, genel maksat helikopteri ve SİHA konuşlanabilecek. Bunun yanı sıra TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma aracını da taşıyabilecek.

Yük deplasmanı 27.4 bin ton

Uzunluğu 231 metre, genişliği 32 metre olan geminin tam yük deplasmanı 27 bin 436 ton. TCG Anadolu, bu haliyle en az 20.5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik süratiyle tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu’nun su alabilen havuzuna her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Tahliye operasyonlarında kullanılacak

Gemide yer alacak silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli. TCG Anadolu, gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılacak. Doğal afet yardım ve mülteci tahliye operasyonlarında kullanılabilecek. Kıtalararası görevlere yapabilecek kabiliyete de sahip olan TCG Anadolu’nun 12 derecelik eğime sahip rampası da var. Rampadan insansız hava araçlarının kalkması planlanırken geminin personel toplamı bin 400’e varacak.

Bünyesinde hastane var

Gemi, bünyesinde ameliyathane, yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu 30 yatak kapasiteli askeri hastaneyi de barındıracak.

Dünyanın sayılı Deniz Kuvvetleri arasına yerleştirecek olan TCG Anadolu’yla Türkiye çıkarma gücüyle deniz aşırı görevlerde büyük bir kabiliyete ulaşacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO